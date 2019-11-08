أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 8/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || روسيا تنشر طائرات هليكوبتر عسكرية

أوردت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الجمعة، أن روسيا نشرت طائرات هليكوبتر عسكرية لحراسة منطقة قرب الحدود السورية مع تركيا من أجل المساعدة في حماية الشرطة العسكرية الروسية العاملة على الأرض. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || زلزال يضرب شمال غرب إيران

قال مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا شدته 5.6 درجة ضرب شمال غرب إيران الجمعة. أخبار عالمية عاجلة اليوم || مقتل عاملًا وإصابة آخر في سوريا

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، أن انفجار كبير وقع في مصفاة بانياس، خلال القيام بأعمال صيانة داخلها.

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