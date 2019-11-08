كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تنشر طائرات هليكوبتر عسكرية لتأمين الحدود السورية التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتجري القوات التركية والروسية دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا لمراقبة اتفاق أبرمته موسكو وأنقرة بعد أن شنت تركيا هجومًا عبر حدودها مع المتمردين السوريين قبل شهر، سعيًا لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذين تعتبرهم تهديدًا لأمنها.
ونقلت انترفاكس عن الطيار العسكري الروسي ديمتري إيفانوف قوله، إن موسكو ستنشر طائراتها الهليكوبتر على طول عدة طرق للدوريات على ارتفاع يتراوح بين 50 و60 مترا.
ونقلت عنه قوله "سيتم تنفيذ الرحلات اليومية على طول جميع طرق الدوريات".
وقد بدأت أنقرة هجومها على وحدات حماية الشعب بعد أن أعلن ترامب انسحابًا مفاجئًا لـ1000 جندي أمريكي من شمال سوريا في أوائل أكتوبر، قال الرئيس الأمريكي منذ ذلك الحين إن بعض القوات ستواصل العمل هناك.
في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قال قائد القوات الديمقراطية السورية بقيادة وحدات حماية الشعب إن المجموعة كانت تستأنف عملها مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية في سوريا.
قالت مصادر تركية، إن ترامب وأردوغان تربطهما صلات قوية رغم الغضب في الكونجرس بسبب الهجوم التركي على سوريا وشرائها الدفاعات الجوية الروسية، وعلى الرغم من ما تعتبره أنقرة تصريحات خاطئة للرئيس الأمريكي.
يمكن أن تثبت هذه العلاقات الشخصية أهميتها، بالنظر إلى قيام تركيا العضو في الناتو بشراء نظام الدفاع الصاروخي من طراز S-400 في موسكو، والذي بموجب القانون الأمريكي يجب أن يخضع لعقوبات.
لقد تم تعليق تركيا بالفعل من برنامج F-35 للطائرات المقاتلة الذي كان فيه منتجًا وعميلًا مشتركًا على حد سواء، والهجوم الذي شنته ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا في 9 أكتوبر قد مهد الطريق لمزيد من الانتقام الأمريكي.
وأضاف "يهاجم هؤلاء الإرهابيون الجيش الوطني السوري، ويقوم الجيش الوطني السوري بالرد بالمثل. هناك 11 شهيدًا من الجيش الوطني السوري صباح اليوم. وقُتل الكثيرون على الجانب الآخر."
بموجب الاتفاقيتين الثنائيتين، أوقفت أنقرة هجومها مقابل انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب. قام الجنود الأتراك والروس حتى الآن بدوريتين مشتركتين بالقرب من الحدود لمراقبة تنفيذ اتفاقهما.
تعتبر أنقرة مجموعة حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية بسبب علاقتها بالمسلحين الذين حاربوا التمرد في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984. أغضب دعم الولايات المتحدة لحزب الشعب الكردستاني، الذي كان حليفا رئيسيا في الحرب ضد الدولة الإسلامية، تركيا.