كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تنشر طائرات هليكوبتر عسكرية لتأمين الحدود السورية التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الجمعة، أن روسيا نشرت طائرات هليكوبتر عسكرية لحراسة منطقة قرب الحدود السورية مع تركيا من أجل المساعدة في حماية الشرطة العسكرية الروسية العاملة على الأرض.

وتجري القوات التركية والروسية دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا لمراقبة اتفاق أبرمته موسكو وأنقرة بعد أن شنت تركيا هجومًا عبر حدودها مع المتمردين السوريين قبل شهر، سعيًا لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذين تعتبرهم تهديدًا لأمنها.

ونقلت انترفاكس عن الطيار العسكري الروسي ديمتري إيفانوف قوله، إن موسكو ستنشر طائراتها الهليكوبتر على طول عدة طرق للدوريات على ارتفاع يتراوح بين 50 و60 مترا.

ونقلت عنه قوله "سيتم تنفيذ الرحلات اليومية على طول جميع طرق الدوريات".

وقد بدأت أنقرة هجومها على وحدات حماية الشعب بعد أن أعلن ترامب انسحابًا مفاجئًا لـ1000 جندي أمريكي من شمال سوريا في أوائل أكتوبر، قال الرئيس الأمريكي منذ ذلك الحين إن بعض القوات ستواصل العمل هناك.

في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قال قائد القوات الديمقراطية السورية بقيادة وحدات حماية الشعب إن المجموعة كانت تستأنف عملها مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية في سوريا.

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قالت مصادر تركية، إن ترامب وأردوغان تربطهما صلات قوية رغم الغضب في الكونجرس بسبب الهجوم التركي على سوريا وشرائها الدفاعات الجوية الروسية، وعلى الرغم من ما تعتبره أنقرة تصريحات خاطئة للرئيس الأمريكي.

يمكن أن تثبت هذه العلاقات الشخصية أهميتها، بالنظر إلى قيام تركيا العضو في الناتو بشراء نظام الدفاع الصاروخي من طراز S-400 في موسكو، والذي بموجب القانون الأمريكي يجب أن يخضع لعقوبات.

لقد تم تعليق تركيا بالفعل من برنامج F-35 للطائرات المقاتلة الذي كان فيه منتجًا وعميلًا مشتركًا على حد سواء، والهجوم الذي شنته ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا في 9 أكتوبر قد مهد الطريق لمزيد من الانتقام الأمريكي.