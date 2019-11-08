كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجددا.. تقليص حجم التجارة الصين مع الولايات المتحدة بالشهر الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقلصت حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين مرة أخرى في أكتوبر الماضي، على الرغم من التفاؤل بشأن التقدم المحتمل في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء حرب التعريفة التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي.

أظهرت بيانات جمركية اليوم الجمعة تراجع الواردات الصينية من البضائع الأمريكية بنسبة 14.3٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 9.4 مليار دولار. هبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 16.2 ٪ إلى 35.8 مليار دولار.

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن اتفاق مبدئي في 12 أكتوبر، وعلّق رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. لكن لم يتم الاتفاق علي التفاصيل بعد، وظلت العقوبات السابقة سارية. هذا هو اكتئاب التجارة في السلع بدءا من فول الصويا وصولا إلى المعدات الطبية.

أعلنت بكين يوم الخميس أن الجانبين اتفقا على تخفيض تدريجي في التعريفات العقابية إذا أحرزت المحادثات بشأن "المرحلة الأولى" تقدما. ومع ذلك، لم يكن هناك أي دليل على حدوث تقدم في الخلافات الكبرى حول الفائض التجاري للصين وطموحات التكنولوجيا.

وقال لويس كويجس من أوكسفورد إيكونوميكس في تقرير إن التفاؤل بشأن المحادثات "يمكن أن يحسن المناخ بالنسبة للصادرات في الأشهر المقبلة من خلال تحسين المعنويات والتجارة العالمية. لكننا نظل حذرين".

وأضاف كويجس "من غير المرجح أن تتم إزالة الجزء الأكبر من التعريفات الحالية قريبًا" مشيرا الي ان"وجود فجوة كبيرة" في التصورات حول ما يكتسبه كل جانب يعني "هناك خطر كبير من إعادة تصعيد التوترات في عام 2020".

انخفضت صادرات الصين العالمية بنسبة 0.9 ٪ إلى 212.9 مليار دولار، وهو تحسن طفيف عن انكماش 3 ٪ في سبتمبر. تراجعت الواردات بنسبة 6.4٪ إلى 170.1 مليار دولار، مما يضيف إلى الدلائل على أن الطلب الصيني يتراجع أيضًا.