كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجددا.. تقليص حجم التجارة الصين مع الولايات المتحدة بالشهر الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقلصت حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين مرة أخرى في أكتوبر الماضي، على الرغم من التفاؤل بشأن التقدم المحتمل في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء حرب التعريفة التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي.
أظهرت بيانات جمركية اليوم الجمعة تراجع الواردات الصينية من البضائع الأمريكية بنسبة 14.3٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 9.4 مليار دولار. هبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 16.2 ٪ إلى 35.8 مليار دولار.
أعلن الرئيس دونالد ترامب عن اتفاق مبدئي في 12 أكتوبر، وعلّق رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. لكن لم يتم الاتفاق علي التفاصيل بعد، وظلت العقوبات السابقة سارية. هذا هو اكتئاب التجارة في السلع بدءا من فول الصويا وصولا إلى المعدات الطبية.
أعلنت بكين يوم الخميس أن الجانبين اتفقا على تخفيض تدريجي في التعريفات العقابية إذا أحرزت المحادثات بشأن "المرحلة الأولى" تقدما. ومع ذلك، لم يكن هناك أي دليل على حدوث تقدم في الخلافات الكبرى حول الفائض التجاري للصين وطموحات التكنولوجيا.
وقال لويس كويجس من أوكسفورد إيكونوميكس في تقرير إن التفاؤل بشأن المحادثات "يمكن أن يحسن المناخ بالنسبة للصادرات في الأشهر المقبلة من خلال تحسين المعنويات والتجارة العالمية. لكننا نظل حذرين".
وأضاف كويجس "من غير المرجح أن تتم إزالة الجزء الأكبر من التعريفات الحالية قريبًا" مشيرا الي ان"وجود فجوة كبيرة" في التصورات حول ما يكتسبه كل جانب يعني "هناك خطر كبير من إعادة تصعيد التوترات في عام 2020".
انخفضت صادرات الصين العالمية بنسبة 0.9 ٪ إلى 212.9 مليار دولار، وهو تحسن طفيف عن انكماش 3 ٪ في سبتمبر. تراجعت الواردات بنسبة 6.4٪ إلى 170.1 مليار دولار، مما يضيف إلى الدلائل على أن الطلب الصيني يتراجع أيضًا.
صرحت وزارة التجارة الصينية الخميس بأن الصين والولايات المتحدة اتفقتا خلال الأسبوعين الماضيين على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة خلال الحرب التجارية المستمرة منذ شهور في مراحل مختلفة.
قال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة، إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة إلغاء بعض التعريفات الجمركية على سلع كل منهما في وقت واحد حتى يتوصل الجانبان إلى اتفاق "المرحلة الأولى" للتجارة.
وأوضح في مؤتمر صحفي دوري إن إلغاء التعريفة يعد شرطًا مهمًا لتحقيق أي اتفاق.
وصرح قاو للصحفيين بأن نسبة الرسوم الجمركية الملغاة يجب أن تكون هي نفسها، ويمكن التفاوض بشأن عدد الرسوم الجمركية التي يجب إلغاؤها.
وقد اوضح انه "بدأت الحرب التجارية بالتعريفات، ويجب أن تنتهي بإلغاء التعريفات". لكنه لم يعط جدول زمني.
وقال مصدر لرويترز في وقت سابق، إن المفاوضين الصينيين يريدون من الولايات المتحدة أن تتخلى عن 15 ٪ من الرسوم الجمركية على نحو 125 مليار دولار من البضائع الصينية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر.
إنهم يسعون أيضًا إلى تخفيف الرسوم الجمركية السابقة بنسبة 25٪ على حوالي 250 مليار دولار من الواردات من الآلات وأشباه الموصلات إلى الأثاث.
قال شخص مطلع على موقف الصين التفاوضي إنه يضغط على واشنطن "لإزالة جميع الرسوم الجمركية في أسرع وقت ممكن".
قد يتم توقيع صفقة هذا الشهر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في مكان لم يتم تحديده بعد.
وقال مسؤول كبير في ادارة ترامب لرويترز يوم الاربعاء، إنه تم اقتراح عشرات المواقع لعقد اجتماع كان مقررا عقده في الأصل على هامش قمة ألغيت في اسيا والمحيط الهادي في منتصف نوفمبر.
وأشار المسؤول الي إن أحد المواقع المحتملة هو لندن، حيث يمكن أن يجتمع الزعيمان بعد قمة الناتو التي من المقرر أن يحضرها ترامب في الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر.
ورفض قاو أن يقول متى وأين يمكن أن يكون هذا الاجتماع.