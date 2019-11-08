إدانة البيدوفيل “راموس”.. دفاع الضحية: الحكم مناسب مبدئيا

اعتبر المحامي عبد المومن الرفاعي، دفاع المطالب بالحق المدني، إدانة البيدوفيل الإسباني فيليكس راموس بـ8 سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعته في قضية هتك عرض نزيل قاصر بجمعية خيرية بطنجة، (اعتبر) الحكم مناسب مبدئيا.
وكشف الرفاعي في تصريح لـ”اليوم24″ أن التعليق على العقوبة السجنية بصفة تامة، يقتضي منه الاطلاع على التهم الجنائية التي أدانت بها المحكمة المتهم.
وأشار المحامي ذاته، أنه ليس على علم ما إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم بجميع الجنايات التي توبع بها من طرف قاضي التحقيق أو بعضها.
وأبرز المحامي ذاته، أن وقائع الملف والنقاش الذي دار اليوم في جلسة المحاكمة، وطريقة جواب المتهم عليها تظهر بالملموس أن الضحية تعرض لإعتداء جنسي.
وتعود قضية الاسباني راموس البالغ من العمر 39 عاما إلى شهر يونيو الماضي، عندما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعدما وجه له نزيل سابق بإحدى المؤسسات الخيرية المتواجدة بمنطقة البساتين، البالغ من العمر 20 عاما، اتهامات بالتغرير به، وتعريضه لهتك عرضه في الفترة الممتدة مابين 2014 إلى 2017، عندما كان قاصر لا يتجاوز عمره 15 عاما.
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