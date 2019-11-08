طقس الجمعة: بارد بالمرتفعات ومستقر بباقي جهات المملكة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن تتميز الحالة الجوية بشكل عام، اليوم الجمعة، بطقس بارد نسبيا فوق المرتفعات، وذلك خلال الصباح و الليل، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا مع تساقط قطرات مطرية متفرقة فوق المناطق الشمالية الغربية والواجهة المتوسطية والسايس والشمال الشرقي.

أما بباقي جهات المملكة، فسيبقى الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب.

وخلال الصباح والليل، سيلاحظ تشكل بعض السحب المنخفضة وكتل من الضباب بالقرب من السواحل، مع هبوب زوابع رملية محلية و خفيفة فوق الأقاليم الجنوبية.

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وستكون الرياح قوية نوعا ما و ستهب من القطاع الشمالي الى شرقية بالاقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الوسطى ، ومعتدلة من القطاع الجنوبي الى جنوبية بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الغربي وأحيانا من الشمال فيما تبقى من المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين – 01 و 6 درجات بالمرتفعات و بالهضاب العليا الشرقية، وما بين 6 و 12 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس و السفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 12 و 19 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس ومنطقة طنجة والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية وجوار السواحل. أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 09 و16 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و 23 درجة بباقي المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة طنجة والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، و ستكون ما بين 23 و 31 درجة قرب السواحل الوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا الى قوي الهيجان شرق الواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الى هائج بالغرب ، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وقليل الهيجان الى هائج مابين طنجة والمهدية، وهائج الى قوي الهيجان بالجنوب.