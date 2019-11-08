بسمة طبعون: تطورات في ملف جريمة قتل سعدي وبشكار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم الجمعة، تصريح مدعٍ عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد الشابين سيف سعدي (25 عاما) وإبراهيم سعدي (22 عاما) من بسمة طبعون، ونسبت إليهما اقتراف جريمة القتل المزدوجة التي وقعت يوم 20 أيلول/ سبتمبر 2019 في حفل الزفاف بالقرية وأسفرت عن مقتل المرحومين بيان بشكار وإبراهيم سعدي. تفاصيل أوفى بعد قليل...

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