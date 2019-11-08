دبور يتوهج ويقود إشبيلية للتأهل في الدوري الأوروبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قاد النجم مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة، فريقه إشبيلية للتأهل إلى دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي، بعد مساهمته بالفوز على ديديلانجي بخماسية مقابل هدفين للأخير، الليلة الماضية.

وتمكن دبور خلال مجريات المباراة من قص شريط أهدافه مع الفريق الأندلسي بهدفين، بالإضافة إلى طبخه هدفين آخرين، ليخطف الأنظار في المباراة.

ورغم التألق الملفت لدبور، إلا أنه لا زال ينتظر الحصول على دقائق لعب في الدوري الإسباني منذ وصوله إلى الفريق قبل 4 شهور في الوقت الذي يبقيه المدرب، جولين لوبيتيجي، على دكة البدلاء.

وخلال مجريات المباراة، تمكن النجم النصراوي من افتتاح باب التسجيل لفريقه في الدقيقة 18، ثم في الدقيقة 28 قام بطبخ الهدف الثاني، وفي الدقيقة 33 هز شباك الفريق الخصم بهدفه الشخصي الثاني والثالث لصالح فريقه، وفي الدقيقة 36 عاد مرة أخرى لطبخ الهدف الرابع.

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وبدورها، سلطت وسائل الإعلام والصحافة الإسبانية الضوء على ما قدمه دبور من أداء مبهر، مشيرة إلى أنه يستحق اللعب في التشكيلة الأساسية للفريق الأندلسي في الدوري الإسباني.

وفي نفس السياق، أبدت فرق أوروبية عديدة اهتمامها بالتعاقد مع النجم، مؤنس دبور، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر كانون الثاني/يناير القادم، في ظل عدم حصوله على دقائق لعب في إشبيلية.

هذا، وحاول "عرب 48" الحصول على تصريح من النجم، مؤنس دبور، غير أنه لم يتسن لنا ذلك بسبب سفره وعودته إلى إسبانيا، وسنقوم بنشر أقواله فور ورودها إلينا.