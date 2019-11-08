إنهاء "الحرب التجارية": الدولار يتمسك بمكاسبه مقابل العملات الأخرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تمسك الدولار بمكاسبه مقابل الين الياباني والفرنك السويسري والشيكل صباح اليوم، الجمعة، في الوقت الذي يشتري فيه المستثمرون الأصول المرتفعة المخاطر بفضل أنباء عن أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على إلغاء رسوم جمركية، في إطار اتفاق أولي لم يتم وضع اللمسات النهائية عليه بعد لإنهاء حربهما التجارية.

وقال مسؤولون من بكين وواشنطن يوم أمس، الخميس إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع إحداهما الأخرى ضمن اتفاق المرحلة واحد التجاري، إذا اكتمل.

ومن المرجح أن تظل المعنويات داعمة للدولار والأسهم وبقية الأصول المرتفعة المخاطر، في الوقت الذي يزيح فيه خفض التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خطرا كبيرا لآفاق الاقتصاد العالمي.

واستقر الدولار عند 109.26 ين، قرب أعلى مستوياته في خمسة أشهر، ويتجه صوب الارتفاع بنسبة واحد بالمئة في الأسبوع.

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وصعدت العملة الأمريكية إلى 0.9949 فرنك سويسري وتمضي على مسار تسجيل مكاسب بنسبة 0.9 بالمئة.

كما واستقر الدولار أيضًا عند 3.495 شيكل جديد.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 98.136، ليحقق ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة هذا الأسبوع.