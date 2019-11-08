رودريغو كان قريبا من الانضمام لعملاق إنجليزي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ريال مدريد الإسباني، رودريغو جوس، كان قريبا من الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويعيش رودريغو، حالة من التألق بقميص ريال مدريد، حيث سجل هاتريك في فوز الميرنغي على غلطة سراي بنتيجة 6-0، الأربعاء الماضي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد حسم ضم رودريغو في صيف 2018، مقابل دفع 45 مليون يورو لصالح سانتوس.
وأبرزت الصحيفة، تصريحات إيلانو بلومر المدرب السابق لسانتوس، والذي قال "كان هناك اهتمامًا قويًا بضم رودريغو من جانب ليفربول أثناء تواجد اللاعب مع فرق الشباب، لكن العرض الإنجليزي كان ضعيفًا".
وأضاف "ثم وصل عرض ريال مدريد بعد ذلك، وهنا تحدثت مع إدارة النادي وأخبرتهم بأن رودريغو يستحق المغامرة والتصعيد إلى الفريق الأول في سانتوس".
وتابع "قدرات رودريغو ظهرت في سن مبكر، وهناك عدد قليل جدًا من اللاعبين على شاكلته، حيث يلعبون بنضج وشخصية منذ الصغر".
وأتم "إنه موهوب على المستوى الفني، كما أن لديه سيطرة كبيرة على تحركاته. لذلك لم يكن بحاجة لوقت طويل من أجل الانسجام في الفريق الأول لسانتوس".
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