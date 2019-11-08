تقارير: غياب الانسجام بين ميسي وغريزمان!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن العلاقة بين نجمي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان، تشهد فتورا خلال الموسم الجاري.

وبحسب ما نقله برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن تدريبات برشلونة لا تشهد أي حديث بين ميسي وغريزمان.

وسبق أن أشارت تقارير إسبانية إلى أن الثنائي ميسي ولويس سواريز لا زال منزعجًا من فيلم القرار الذي أصدره اللاعب الفرنسي في صيف 2018، ورفض خلاله الانضمام لبرشلونة، ولذلك يتم تجاهل غريزمان من جانب النجمين الأرجنتيني والأوروغواياني.

وعلى المستوى الفني، فإن هناك حالة من غياب الانسجام بين غريزمان وميسي، حيث أوضحت الإحصائيات أن اللاعب الفرنسي تلقى 4 تمريرات فقط من البرغوث أمام سلافيا براج في الجولة الماضية بدوري أبطال أوروبا، بينما فشل نجم أتلتيكو السابق في منح ليونيل تمريرة واحدة خلال المباراة.

يذكر أن غريزمان انضم لصفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.