دعا جهاز مكافحة الاٍرهاب، المفسوخة عقودهم من تاريخ ١٠ حزيران ٢٠١٤ للالتحاق بوحداتهم. وقال جهاز مكافحة الاٍرهاب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه يدعو المفسوخة عقودهم من تاريخ ١٠ حزيران ٢٠١٤ والمشمولين بالضوابط والذين تم فحصهم ، الالتحاق لوحداتهم اعتبارا من تاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٩ ولغاية ٣٠ منه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعوة من جهاز مكافحة الاٍرهاب لالتحاق المفسوخة عقودهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.