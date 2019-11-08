متحدث باسم عبد المهدي: العثور على عبوة ناسفة اسفل جسر السنك

افاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، بالعثور على عبوة ناسفة اسفل جسر السنك وسط العاصمة بغداد.
واضاف أن الجهد الهندسي يتدخل لتفجير العبوة تحت السيطرة.
وافاد مصدر امني في وقت سابق لـ الخليج 365، بأن القوات الامنية اتخذت، اليوم، اجراءات امنية مشددة في مركز بغداد قبيل صلاة الجمعة، موضحا أن الوضع الامني جيد اعلى جسري السنك والجمهورية وعند المطعم التركي.
وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات في وسط وجنوب العراق منذ الاول من تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت لتطالب باسقاط الحكومة، وتخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل قرابة 300 شخص و12 الف جريح من المتظاهرين والقوات الامنية.
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