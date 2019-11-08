صورة على كرسي متحرك تجسد تضحيات أبناء زايد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قد يكتب الكثير عن نجاح اتفاق الرياض الموقّع بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس "الانتقالي الجنوبي" في الرياض، وقد يتحدث الجميع عن حكمة ملوك وأمراء وشيوخ الخليج في رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن.

ولكن تبقى هناك "لقطة" فريدة، تغني عن ألف كلمة وألف اتفاق.. صورة خطفت أنظار الجميع.

مشهد تاريخي حين ظهر الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وهو مقعد على كرسيه المتحرك، ليثبت للعالم أن الفداء والتضحية ذات جذور إماراتية.

صورة حفيد مؤسس دولة الإمارات الذي أصيب في معركة تحرير عدن من إرهاب مليشيا الحوثي رفقة الوفد الإماراتي بالرياض، تحمل رسالة قوية لقيادات الشرعية باليمن وذويهم بأن أبناء زايد رجال أفعال لا أقوال، يجسدون أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.