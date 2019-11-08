موسكو: تمديد "ستارت 3" الطريقة الوحيدة للحد من الصواريخ النووية

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وكالاتالجمعة 2019/11/8 12:55 م بتوقيت أبوظبي
روسيا تدعو لتمديد معاهدة (ستارت 3) للحد من الصواريخ النووية
دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الجمعة، إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما طالب بتمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت 3) المبرمة مع الولايات المتحدة.
وقال ريابكوف - في كلمته خلال مؤتمر منع الانتشار النووي في موسكو - "نعتبر أن من المهم إحراز تقدم حقيقي في جعل الشرق الأوسط خاليا من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".
وحول معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت 3) المبرمة مع الولايات المتحدة ، قال ريابكوف إن تمديد المعاهدة هو السبيل الوحيد للحد من الصواريخ النووية.
وأضاف "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع فيما يتعلق بمعاهدة ستارت 3، والتي تنتهي في فبراير/ شباط 2021."
واعتبر المعاهدة آخر الصكوك الثنائية في مجال منع انتشار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لدول العالم.
وتابع : "في ظل الظروف الحالية، فإن تمديد ستارت 3 ربما يكون الخطوة الوحيدة المعقولة، التي من شأنها أن تسمح للحيلولة دون التدهور النهائي للوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي".
وأشار إلى أن تمديد المعاهدة يمثل ضمانة لتجنب انهيار الرقابة والآليات المقيدة في مجال الصواريخ النووية، للحصول على الوقت لدراسة وتطوير مناهج، بما في ذلك الأسلحة والتقنيات العسكرية الجديدة، للتفكير في طرق السيطرة عليها.
يذكر أنه لا تزال معاهدة (ستارت 3) ، الموقعة في عام 2010، هي معاهدة الحد من الأسلحة الوحيدة بين روسيا والولايات المتحدة وتنتهي الاتفاقية في فبراير 2021، وحتى الأن لم تعلن واشنطن ما إذا كانت تعتزم تمديدها.
وكانت روسيا أعلنت في 2 أغسطس/ آب الماضي أن معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في عام 1978 انتهت بمبادرة من واشنطن نفسها.
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