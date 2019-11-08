إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل انطلاق "مليونية" جديدة

اتخذت القوات الأمنية العراقية، الجمعة، إجراءات أمنية مشددة وسط العاصمة بغداد قبيل بدء ميلونية جديدة في إطار المظاهرات المندلعة منذ الشهر الماضي والمطالِبة بإسقاط الحكومة الحالية وإنهاء التدخلات الإيرانية.





وكشف أحد المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد ويدعى حذيفة الدليمي وهو قادم من محافظة الأنبار غربي البلاد، للمشاركة في مليونية اليوم الجمعة، لـ"العين الإخبارية"، عن أن القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف منذ الصباح الباكر بميادين المظاهرات كعادتها.

وأضاف الدليمي: "أبناء الشعب غير مهتمين بهذه الإجراءات ومصرون على إكمال مشوارهم في تحرير بلادهم من الاحتلال الإيراني ومليشياته وإسقاط هذه الحكومة".





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وتوقع تزايد عدد المتظاهرين خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أن الميادين يوميا في حالة حراك، مشيراً إلى أنهم يرفضون إطلاق أسماء على أي ميلونية يتم الدعوة لها، حتى تكون وطنية خالصة بعيدا على التسميات والزج بأي طرف.





ولفت الدليمي إلى أن القوات الأمنية تغلق بعض الطرق المؤدية إلى ساحات المظاهرات في بعض المحافظات، ولكن المتظاهرين مصرون على الوصول إلى ميادنيهم بكل الطرق السلمية.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

ويطالب المتظاهرون بتغيير النظام السياسي بشكل جذري، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير البلاد حتى إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق بالكامل.





واستخدمت مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الغازية لإنهاء الاحتجاجات، لكن ما زالت المظاهرات متواصلة رغم العنف.