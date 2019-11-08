مقتل شخص وإصابة 2 في انفجار شمال شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخص وأصيب 2 آخران في انفجار بولاية كابيسا شمال شرقي أفغانستان، الجمعة.

وقال مسؤول بالشرطة المحلية إن انفجارا بعبوة ناسفة وقع بمنطقة نيجراب، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان؛ فإن 20% من ضحايا المدنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، قتلوا في حوادث تفجير قنابل غير انتحارية، ما أسفر عن مقتل 347 مدنيا وإصابة 1317.



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ولفت التقرير إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا خلال الفترة من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلّط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة بنسبة 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد التقرير أن شهر يوليو/تموز وحده شهد عددا أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر آخر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.