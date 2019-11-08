اعتصام لطالبات ثانوية عمر فروخ في الكولا

نفذ طالبات ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات اضرابا صباح اليوم ووقفن امام الباب الرئيسي للثانوية الواقعة في منطقة الكولا ورفعن الاعلام اللبنانية وأطلقن الهتافات المطلبية
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