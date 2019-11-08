احتجاجات في طرابلس أمام المؤسسات العامة واعتصامات امام الجامعات اللبنانية

تتواصل التحركات المطلبية في ​طرابلس​، ويعمد المتظاهرون كما في كل يوم الى الاعتصام امام ​المصارف​ والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ويرددون هتافات تطالب بـ"إسقاط ​منظومة​ الفساد في البلد". كما طلب المحتجون من الموظفين مغادرة مكاتبهم، واقفال الابواب بشكل تام. وقام ​الطلاب​ بالاعتصام امام ​المدارس​ التي فتحت ابوابها اليوم ومنعوا التلاميذ من الدخول الى صفوفهم. وقام ايضا طلاب فروع ​الجامعة اللبنانية​ بالاعتصام امام مبنى الجامعة وافترشوا الارض ورددوا شعارات مطلبية.

أما ​حركة السير​ في المدينة فهي شبه طبيعية وجميع الطرقات سالكة امام ​حركة المرور​. وقام ناشطون وورش ​بلدية طرابلس​ بلم النفايات من ​ساحة النور​ ومحيطها.