تتواصل التحركات المطلبية في طرابلس، ويعمد المتظاهرون كما في كل يوم الى الاعتصام امام المصارف والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ويرددون هتافات تطالب بـ"إسقاط منظومة الفساد في البلد". كما طلب المحتجون من الموظفين مغادرة مكاتبهم، واقفال الابواب بشكل تام. وقام الطلاب بالاعتصام امام المدارس التي فتحت ابوابها اليوم ومنعوا التلاميذ من الدخول الى صفوفهم. وقام ايضا طلاب فروع الجامعة اللبنانية بالاعتصام امام مبنى الجامعة وافترشوا الارض ورددوا شعارات مطلبية.
أما حركة السير في المدينة فهي شبه طبيعية وجميع الطرقات سالكة امام حركة المرور. وقام ناشطون وورش بلدية طرابلس بلم النفايات من ساحة النور ومحيطها.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات في طرابلس أمام المؤسسات العامة واعتصامات امام الجامعات اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.