ينفذ عدد من ​الطلاب​ إعتصاما أمام كلية العلوم في ​الفنار​، على أن يتوجه المعتصمون في مسيرة الى مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام طالبي أمام كلية العلوم- الفنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.