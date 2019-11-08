أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن الطلاب من مدارس منطقة حاصبيا الرسمية والخاصة بدؤا بالتجمع في باحة السراي الشهابية في حاصبيا حيث من المقرر أن ينظموا مسيرة في شوارع حاصبيا وصولا حتى المبنى الذي يضم الدوائر والمؤسسات الحكومية للتعبير عن تضامنهم مع باقي طلاب لبنان. وشدد الطلاب على أن ثورتهم سلمية وهي مستمرة حتى تحقيق مطاليبهم كافة ومحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
كما بدأ طلاب الثانويات والمهنيات بالتوافد والتجمع في حي المدارس في جديدة مرجعيون للانطلاق بالتظاهرة لليوم الثالث على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تجمع للطلاب في باحة السراي في حاصبيا قبيل إنطلاق مسيرة بالبلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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