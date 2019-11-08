النشرة: تجمع للطلاب في باحة السراي في حاصبيا قبيل إنطلاق مسيرة بالبلدة

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن الطلاب من مدارس منطقة حاصبيا الرسمية والخاصة بدؤا بالتجمع في باحة السراي الشهابية في حاصبيا حيث من المقرر أن ينظموا مسيرة في شوارع حاصبيا وصولا حتى المبنى الذي يضم الدوائر والمؤسسات الحكومية للتعبير عن تضامنهم مع باقي طلاب لبنان. وشدد الطلاب على أن ثورتهم سلمية وهي مستمرة حتى تحقيق مطاليبهم كافة ومحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

كما بدأ طلاب الثانويات والمهنيات بالتوافد والتجمع في حي المدارس في جديدة مرجعيون للانطلاق بالتظاهرة لليوم الثالث على التوالي.