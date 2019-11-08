نقولا: لسنا فاسدين لكن السلطة افقدتنا الشارع

أكد النائب السابق ​نبيل نقولا​ انه "نحن كتيار وطني حر نجحنا في المعارضة وفشلنا في المولاة. لقد اضعنا الوقت في المسايرة ونسينا اننا مقاومة. انتقلنا من الشارع الى الصراع على الكراسي".

وشددا على انه "نحن لسنا فاسدين لكن ​السلطة​ افقدتنا الشارع. لنعد الى جذورنا في الشارع".