طقس مستقّر ودافئ نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقّرا ودافئ نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم صافٍ الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة تشتد احيانا مع ارتفاع محدود بدرجات الحراراة.

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض محدود ب​درجات الحرارة​. أما الأحد فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحراراة.

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