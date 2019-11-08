قاسم هاشم: إنقاذ لبنان من هذا الوضع يكون بالتمسك بالحريري

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، الى "أننا أمام أزمة وهي تراكم للمراحل السابقة، لذلك على الجميع أن يكون معنيا بالبحث عن حل ما ووضع خطة إنقاذية للخروج من ​الأزمة​"، مشيرا الى أن "الوضع الإقتصادي والمالي المعقد ينعكس على كل ال​لبنان​يين بكل مكوناتهم سواء معارضة أو موالاة".

وأكد هاشم في حديث تلفزيوني أن "الأسابيع الأخيرة التي شهدت حراكا وتأثير هذا الحرام على ​الحياة​ السياسية، لا يمكن أن نعود الى الوراء من بعده"، مشددا على أنه "يجب الإسراع ب​تشكيل الحكومة​، وما قاله رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بهذا الصدد، يؤكد أنه يستشعر الخطر الذي يتعرض له لبنان".

ورأى أن "الإنقاذ يكون بالتمسك برئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، ل​رئاسة الحكومة​ المقبلة لأن هناك ظروفا متداخلة داخلية وخارجية والخروج من الأزمة ليس فقط بيدينا بل نحتاج الى مساعدة خارجية والى اعادة بناء الثقة"، مشيرا الى "أننا نريد رئيس حكومة يستطيع التواصل وقادر على أن يوحي بالثقة".

وأوضح هاشم أنه "إذا كنا نعتقد أننا سنصل الى حل دون مساعدة من أحد فنحن متوهمون كثيرا أيا كانت الإعتبارات"، مؤكدا أن "الشعارات التي إنطلق منها الحراك محقة وهناك واقع صعب وعلى الجميع تحمل المسؤولية".