النشرة:سجال داخل كلية الاداب في الجامعة اللبنانية في صيدا على خلفية المشاركة بالحراك

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن وقوع سجال داخل كلية الاداب في ​الجامعة اللبنانية​ – الفرع الخامس في صيدا، على خلفية رغبة بعض ​الطلاب​ المشاركة في الحراك الاحتجاجي ورفض البعض الاخر، مع اصرار عدد من الدكاترة على اعطاء الدروس، واقفال الباب الرئيسي.

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