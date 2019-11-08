سامي الجميل: النظام المالي على شفا الانهيار ولتشكيل حكومة محايدة سياسياً على الفور

حذّر رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل من أن "النظام المالي على شفا انهيار مالي ونقدي هائل"، مشيرا الى أن "البلاد تتجه إلى مشكلة ضخمة تتمثل في القوة الشرائية ومشكلة التضخم الهائلة ومشكلة الفقر الهائلة"، متوقعا "زيادة القيود على التعاملات المالية مع سعي البنوك للاحتفاظ بأموالها النقدية".
ولفت الجميل في حديث لوكالة "رويترز" الى أن "الجهات الرئيسية لم تدرك عمق حركة الاحتجاج الحالية، ولا أرى أي تغيير في سلوك الجهات الرئيسية بعد كل ما حدث. هم ما زالوا يحاولون تشكيل حكومة تروق لهم جميعا لكن هذا ليس ما يطالب به الناس"، داعيا الى "تشكيل حكومة محايدة سياسيا على الفور".
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