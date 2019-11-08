سامي الجميل: النظام المالي على شفا الانهيار ولتشكيل حكومة محايدة سياسياً على الفور

حذّر رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ من أن "النظام المالي على شفا انهيار مالي ونقدي هائل"، مشيرا الى أن "البلاد تتجه إلى مشكلة ضخمة تتمثل في القوة الشرائية ومشكلة التضخم الهائلة ومشكلة ​الفقر​ الهائلة"، متوقعا "زيادة القيود على التعاملات المالية مع سعي البنوك للاحتفاظ بأموالها النقدية".

ولفت الجميل في حديث لوكالة "​رويترز​" الى أن "الجهات الرئيسية لم تدرك عمق حركة الاحتجاج الحالية، ولا أرى أي تغيير في سلوك الجهات الرئيسية بعد كل ما حدث. هم ما زالوا يحاولون تشكيل ​حكومة​ تروق لهم جميعا لكن هذا ليس ما يطالب به الناس"، داعيا الى "تشكيل حكومة محايدة سياسيا على الفور".