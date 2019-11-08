مقتل 5 أشخاص تسمما بأول أكسيد الكربون في روسيا

قتل 5 أشخاص متأثرين بالتسمم بأول أكسيد الكربون في إقليم ساراتوف جنوب ​روسيا​، وفق ما صرح به مصدر مطلع لوكالة "إنترفاكس". ولفت المصدر الى أنه "أصيبت أسرة مكونة من امرأة وأربعة أطفال بالتسمم بأول أكسيد الكربون في بلدة أوزوري. وكان إنقاذهم متعذرا". ووفقا للبيانات الأولية، فإن سبب التسمم هو عطل في تقنية التدفئة، حيث أضاف المصدرأنه "يرجح أن تكون العائلة قد استخدمت هذه التقنية المعطلة في غرفة غير مفتوحة للتهوية".



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