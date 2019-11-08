الأمن الروسي يعتقل خلية لتمويل "داعش"

أوقف جهاز الأمن الفدرالي الروسي أفراد خلية تمويل تابعة لتنظيم "داعش"، قال إنهم "جمعوا في جمهورية داغستان الروسية ما لا يقل عن 10 ملايين روبل للمسلحين في سوريا".
ولفت جهاز الأمن الى أنه "تم اعتقال اثنين من أفراد هذه الجماعة الإجرامية قاما بتحويل الأموال إلى المسلحين في سوريا عبر أنظمة الدفع والبطاقات المصرفية. وأثناء التفتيش صودرت لدى المحتجزين وسائل اتصال ودفع وشيكات، وغير ذلك من أدلة تدينهم".
وأعلن الجهاز في وقت سابق عن "إحباط عملية تحويل أكثر من 6 ملايين روبل إلى تنظيم "داعش" في سوريا تم جمعها في تسعة كيانات روسية تحت ستار تخصيصها للأعمال الخيرية".
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