الأمن الروسي يعتقل خلية لتمويل "داعش"

أوقف جهاز ​الأمن​ الفدرالي الروسي أفراد خلية تمويل تابعة لتنظيم "داعش"، قال إنهم "جمعوا في جمهورية ​داغستان​ الروسية ما لا يقل عن 10 ملايين روبل للمسلحين في ​سوريا​".

ولفت جهاز الأمن الى أنه "تم اعتقال اثنين من أفراد هذه الجماعة الإجرامية قاما بتحويل الأموال إلى المسلحين في سوريا عبر أنظمة الدفع و​البطاقات المصرفية​. وأثناء التفتيش صودرت لدى المحتجزين وسائل اتصال ودفع وشيكات، وغير ذلك من أدلة تدينهم".

وأعلن الجهاز في وقت سابق عن "إحباط عملية تحويل أكثر من 6 ملايين روبل إلى تنظيم "داعش" في سوريا تم جمعها في تسعة كيانات روسية تحت ستار تخصيصها للأعمال الخيرية".

