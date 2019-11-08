لافروف: روسيا لا تنوي الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

أكّد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "​واشنطن​ تتهرب من مناقشة تمديد اتفاقية خض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية معنا"، مشيرًا الى أنها "لم تنفذ التزاماتها بشأن معاهدة الصواريخ كما أنها لم تظهر أي إشارات إيجابية لتمديد معاهدة ستارت 3".

وكشف لافروف عن أن "روسيا بدأت في تطوير صواريخ متوسطة وقصيرة المدى ردا على إجراءات واشنطن"، مشددًا على أن "بلاده لا تنوي الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

ولفت الى أن "خطة العمل الشاملة حول برنامج إيران النووي لم تفقد قانونيتها رغم تصرفات واشنطن غير المقبولة"، معتبرًا أنه "يجب تكثيف الجهود لعدم السماح للإرهابيين بالحصول على أسلحة الدمار الشامل. نأمل في إجراء مؤتمر بشأن منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في شرق الأوسط".