شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: اقتصاد مصر حقق معدلات نمو مرتفعة رغم حالة الركود العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود مؤسسات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة الماضية للنهوض بمستوى أداء الاقتصاد الوطنى في جميع القطاعات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك ما تتطلع إليه الحكومة من مستويات جديدة فى هذا الصدد، سعياً للوصول إلى تحقيق طموحات المواطنين.

وأوضح الفقى أن الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الأول للعام المالى الحالى 2019/2020 مُبشر، لافتا إلى أن مُعدل النمو الاقتصادي المصرى بلغ 5.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى وصلت نسبتها إلى 5,3%، مؤكداً أن هذا المعدل يُعد أحد المؤشرات المهمة خلال هذه الفترة.

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وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق معدل نمو كبير رغم أن اقتصادات العالم تتجه للركود، لافتا إلى أن متوسط النمو المتوقع فى العالم كله 3% فقط، وأن هناك اقتصادات دول أخرى تأثرت بحالة الركود الناتجة عن الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، قائلا "لكن اقتصادنا ينمو بقوة، وهو ما تشير إليه كل الجهات الدولية".

ولفت عصام الفقى، إلى تقارير المؤسسات الدولية التى تتوقع أن تقود مصر النمو فى اقتصاد الشرق الأوسط، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن بشائر الإصلاح الاقتصادى الذى تحمل الشعب المصرى قراراته وتبعاتها خلال الفترة الماضية بمنتهى الصبر والقوة بدأت تؤتى ثمارها.