مباحث التموين تضبط 73 قضية متنوعة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملاتها لمكافحة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل. خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 73 قضية متنوعة أبرزها 9 منشآت بدون ترخيص، و21 مخبزا مخالفا. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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