وفاة طالب في هونج كونج إثر سقوطه من مرآب أثناء فراره من الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب أ):

توفي طالب من المتظاهرين في هونج كونج صباح اليوم الجمعة إثر سقوطه من مرآب للسيارات بالقرب من مكان أطلقت فيه الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأكدت إدارة مستشفى هونج كونج عبر الهاتف أن "تشاو تسز-لوك" أصيب بسكتة قلبية في الساعة 0809 صباحًا (1209 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة. وخاض تشاو صراعا بين الحياة والموت جراء إصابته الخطيرة بالمخ التي تعرض لها صباح يوم الاثنين الماضي.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج" أن تشاو سقط من الطابق الثالث إلى الطابق الثاني من مرآب سيارات شيونج تاك إيستيت بعد اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، حيث تشتتوا بسبب استخدام الغاز المسيل للدموع في مكان قريب.

ومن المرجح أن يؤدي موت الطالب الجامعي، الذي يدرس علوم الكمبيوتر، إلى زيادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت المدينة على مدار ستة أشهر، حيث يعتقد الكثيرون أن تشاو كان يفر من الشرطة عندما سقط.