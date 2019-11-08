ارتفاع ضحايا زلزال شمال غربي إيران إلى 5 اشخاص والمصابين إلى أكثر من 300

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):
ارتفع قتلى زلزال ضرب شمال غربي إيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى خمسة اشخاص والمصابين إلى أكثر من 300شخص، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مسؤولين.
كانت شبكة "آي آر آي بي" التلفزيونية الإخبارية التابعة للحكومة الإيرانية قد ذكرت في وقت سابق ان اربعة اشخاص قتلوا واصيب 70 آخرين جراء الزلزال.
وقالت إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع ، مشيرة إلى أنه تم إرسال العديد من فرق الإنقاذ إلى المنطقة.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية إن الزلزال وقع الساعة 0217 صباحا (2247 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش) على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرقي هشترود الواقعة في شمال غربي إيران نحو الحدود مع أرمينيا وأذربيجان.
وأضافت هيئة المسح الأمريكي أن الزلازل التي تتراوح شدتها ما بين المتوسط إلى القوية تحدث بانتظام في شرق تركيا وشمال غرب إيران.
وقدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن 20 مليون شخص في المنطقة شعروا بالزلزال.
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