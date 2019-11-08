عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سلطات بلاده اعتقلت زوجة زعيم تنظيم "داعش" القتيل أبو بكر البغدادي، وشقيقته وصهره، نشرت "رويترز" صورهم نقلا عن مسؤولي أمن أتراك. وأفاد مسؤولو الأمن الأتراك بأن زوجة البغدادي وتدعى أسماء فوزي محمد الكبيسي، عرّفت نفسها للسلطات التركية على أنها "رانيا محمود".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة/ هذه زوجة أبو بكر البغدادي المقبوض عليها في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.