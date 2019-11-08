مصادر: الحريري يرفض استنساخ الحكومة المستقيلة

قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري أن الأخير إذا تم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، فسيفعل ذلك، لكن وفق الضوابط والرؤية التي يضعها.
وأوضحت أنه إذا لم يتم التجاوب مع هذه الشروط، فهو أبلغ مَن يعنيهم الأمر أن بإمكانهم التوافق على اسم رئيس جديد للحكومة، لا يسميه هو، مؤكداً انفتاحه على التعاون معه.
وعن لقاء عقده الحريري أمس الخميس مع الرئيس اللبناني ميشال
وتابعت المصادر أن الحريري منفتح على كل الخيارات، وينطلق في مشاوراته من قاعدة أساسية تقول إن ما بعد الاحتجاجات لا يمكن أن يكون كما ما قبلها، وبالتالي لن يقبل بحكومة تكون استنساخاً للحكومة المستقيلة.
من جهته ،أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "مصرّ على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة لمصلحة لبنان".
يشار إلى أن الحريري استقال بعد 13يوما من انطلاق الاحتجاجات في 17 أكتوبر للمطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية ومحاربة الفساد ورحيل الطبقة السياسية التي تحكم البلاد.
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