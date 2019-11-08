حصيلة زلزال إيران حتى الآن.. مقتل وإصابة 74 شخصًا على الأقل

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 70 آخرون جراء زلزال بلغت قوته 5.9 درجة ضرب شمال غربي إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة. وأوردت قناة "برس تي في" الإيرانية التقارير عن القتلى والمصابين في تغريدة عبر موقع تويتر نقلا عن مسؤولين. عن القتلى والمصابين في تغريدة عبر موقع تويتر نقلا عن مسؤولين. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية أن الزلزال وقع على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرقي هشترود الواقعة في شمال غربي إيران نحو الحدود مع أرمينيا وأذربيجان. الواقعة في شمال غربي إيران نحو الحدود مع أرمينيا وأذربيجان. وأضافت هيئة المسح الأمريكي أن الزلازل التي تتراوح شدتها ما بين المتوسط إلى القوية تحدث بانتظام في شرق تركيا وشمال غرب إيران. وقدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن 20 مليون شخص في المنطقة شعروا بالزلزال.

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