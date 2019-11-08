استدعاء كبير موظفي البيت الأبيض للشهادة في تحقيق مساءلة ترامب

أكدت مصادر إخبارية أميركية، أن لجان مجلس النواب الأميركي التي تحقق في أمر الرئيس دونالد ترامب لاحتمال مساءلته وعزله استدعت القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني للإدلاء بشهادته.

ويركز التحقيق الذي يشرف عليه الديمقراطيون بمجلس النواب على محادثة هاتفية في 25 يوليو طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني التحقيق في أمر جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح لمنافسته في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

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واستدعي بولتون، الذي أقاله ترامب في سبتمبر الماضي، أيضا للمثول أمام اللجان، الخميس. لكنه تخلف عن الحضور. وقال المحامي الخاص به إنه لن يدلي بشهادته طوعا.

ويقوم الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب في الكونجرس الأميركي، بتحقيق لمعرفة ما إذا كان ترامب استخدم المساعدات العسكرية للضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق بشأن بايدن الذي يعتبر منافسا محتملا لترامب لكونه الأوفر حظا للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2020 التي سيخوضها ترامب عن الجمهوريين.