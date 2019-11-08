رفضا لـ”الكاشو و”الطرونسفير”…عائلات معتقلي الريف وحقوقيون يحتجون اليوم أمام مندوبية التامك

ينظم الائتلاف “الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”، الذي يضم أحزاباً سياسية يسارية، وهيئات تنظيمات حقوقية وشبابية ونقابية ومدنية، بعد قليل، وقفة احتجاجية، أمام مقر مندوبية السجون، في الرباط وذلك للمطالبة بوقف “كافة أشكال الانتقام والمتابعات التأديبية”، بحسب تعبيره، في حق المعتقلين على خلفية “حراك الريف”.

وعبر الائتلاف، الذي يشارك في هذه الوقفة إلى جانب عائلات المعتقلين وحقوقيون من مختلف المشارب عن قلقه من”التطورات المتسارعة، الناتجة عن أشكال الانتقام، والمتابعات التأديبية، المتخذة من طرف مندوبية إدارة السجون، وذلك بتشتيتهم ووضعهم في زنازين انفرادية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم مدة 45 يوما”.

ودعا الائتلاف المذكور، كافة الهيئات المشكلة للإئتلاف، وكل القوى المجتمعية المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيآت سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية وعموم المواطنات والمواطنين، إلى “المشاركة المكثفة في وقفة اليوم، أمام مقر المندوبية العامة لإدارة بالرباط”، وهي الوقفة التي دعت إليها عائلات المعتقلين.