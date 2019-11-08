اجراءات امنية مشددة في بغداد قبيل صلاة الجمعة

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باتخاذ القوات الامنية اجراءات مشددة في مركز العاصمة بغداد قبيل صلاة الجمعة.
وأوضح المصدر، أن "الطرق المؤدية الى ساحة الخلاني وجسري الاحرار والشهداء سالكة، مع وجود اعداد قليلة من المتظاهرين"، مؤكدا "لاوجود لأي مصادمات او احتكاكات مع القوات الامنية".
ومن المقرر ان تنطلق مظاهرة مليونية بعد صلاة الجمعة، ظهر اليوم، في ساحة التحرير مركز التظاهرات الاحتجاجية في بغداد.
وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات في وسط وجنوب العراق منذ الاول من تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت لتطالب باسقاط الحكومة، وتخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل قرابة 300 شخص و12 الف جريح من المتظاهرين والقوات الامنية.
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