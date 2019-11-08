الكونجرس الأمريكي يدعو لمحاسبة قتلة المحتجين في العراق

دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إلى محاسبة كل من يستخدم القوة والعنف ضد المحتجين والصحفيين في العراق.

كما طالبت اللجنة، في بيان مشترك لرئيسها الديمقراطي إليوت إنجل وزميله الجمهوري مايكل ماكول، الحكومة العراقية بحماية حق الشعب في الاحتجاج والتجمع السلمي.

وحث البيان حكومة بغداد على التراجع عن قرار قطع الإنترنت، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.





وشدد على ضرورة ضمان أن جميع الأحزاب السياسية والمجموعات العرقية والطوائف تعيش بسلام في عراق قوي يتمتع بالسيادة والازدهار.

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وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، الخميس، أن التقارير الواردة لها تفيد باستمرار استخدام الأمن العراقي الرصاص الحي ضد المتظاهرين، الأمر الذي قالت إنه "مثير للقلق".

وأعرب بيان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال المظاهرات الجارية في العراق.





ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن، مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق.

ويطالب المتظاهرون بتغيير النظام السياسي بشكل جذري، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير البلاد حتى إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق بالكامل.

واستخدمت مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الغازية لإنهاء الاحتجاجات، لكن ما زالت المظاهرات متواصلة رغم العنف.