استدعاء كبير موظفي البيت الأبيض للشهادة في تحقيق عزل ترامب

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رويترزالجمعة 2019/11/8 10:51 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
كشفت تقارير إعلامية نقلها "موقع بوليتيكو"، أن لجان مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أمر الرئيس دونالد ترامب لاحتمال مساءلته وعزله استدعت القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني للإدلاء بشهادته.
ويركز التحقيق - الذي يشرف عليه الديمقراطيون بمجلس النواب - على محادثة هاتفية في 25 يوليو/ تموز طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني التحقيق في أمر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، وابنه هنتر بايدن.
وجو بايدن من أبرز الساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة أمام ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وكان هنتر بايدن عضوا بمجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة التي خضعت للتحقيق في قضية فساد.
ويذكر أن جون أيزنبرج، نائب مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي، رفض استدعاء للمثول أمام لجان مجلس النواب الثلاث التي تجري التحقيق، في إشارة إلى رفض البيت الأبيض التحقيق في الوقت الذي يضغط فيه الديمقراطيون لإجراء المرحلة العلنية من التحقيق.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، ووصف مكالمته مع الرئيس الأوكراني بأنها "مثالية"، واتهم الديمقراطيين باستهدافه جورا للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
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