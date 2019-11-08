قائد الحرس الثوري: دحرنا الأعداء في جميع ساحات المواجهة

أكد القائد العام لحرس ​الثورة الإسلامية​ الإيرانية، ​اللواء​ ​حسين سلامي​، أن بلاده دحرت الأعداء في جميع ساحات المواجهة. ولفت اللواء سلامي إلى انه "أحبطنا اليوم بكل اقتدار مآرب وأهداف الأعداء العالميين للثورة، ولقد دحرنا الأعداء". وجاءت تصريحات اللواء سلامي لدى حضوره، مراسم استعراض للوحدات النموذجية للحرس والتعبئة التابعة لفيلق محمد رسول الله (ص) ب​طهران​ الكبرى.

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