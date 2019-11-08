أنطوان نصرالله: السلطة السياسية متفقة مع بعضها على عكس ما عم توحي بالظاهر

اعتبر المحامي أنطوان نصرالله، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "​السلطة​ السياسية متفقة مع بعضها على عكس ما عم توحي بالظاهر"، مشيرا الى أنها "لعبة مكشوفة لتحميل الناس الانهيار القادم، وهكذا الكل بينسى الهدر و​السرقات​ وبيقبل ب​حكومة​ كيف ما كان. العقل الشرير المتمسك بالكراسي".

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