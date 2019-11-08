النشرة: المحتجون بدؤا بالتجمع أمام عدد من المرافق العامة في صيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا أن المحتجين بدؤا بالتجمع أمام عدد من المرافق العامة في المدينة بهدف إقفالها، وتحديدا امام شركة ​كهرباء لبنان​ وسنترال صيدا، فيما تتوجه مسيرة من تقاطع إيليا الى مركز ​مصرف لبنان​ للإعتصام أمامه.

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