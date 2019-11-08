خير الدين:أكثر ما يسيء الى الحراك ونقاوته هو الإشاعات والأخبار الكاذبة

رأى الوزير السابق ​مروان خير الدين​ ان "اكثر ما يسيء الى الحراك ونقاوته هو الإشاعات و​الأخبار​ الكاذبة". وقال: "يجب ان نتوقف جميعاً عن اعادة بثّ ما يصل إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحته لان ​الثورة​ حقيقة وليست إشاعة، والحراك حقيقي وليس كذبة".

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