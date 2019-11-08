أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن قطع السير عند مستديرة الاونيسكو امام ​وزارة التربية​ مع مسرب سالك للمركبات، فيما إنطلقت مسيرة راجلة من الكولا باتجاه جادة حبيب ابي شهلا نحو الاونيسكو.

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