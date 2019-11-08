النشرة: تجمع للطلاب في ساحة المطران في بعلبك للانطلاق بمسيرة نحو مركز مصرف لبنان

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن تجمع طالبي في ساحة المطران في ​بعلبك​، قبيل الإنطلاق بمسيرة نحو مركز ​مصرف لبنان​ لإقفاله حاملين الاعلام اللبنانية وشعارات منددة ب​السلطة​ الحاكمة.

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