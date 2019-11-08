تجمع لطلاب البترون امام مركز اوجيرو في شكا

انطلقت ​تظاهرة​ طالبية في منطقة البترون لثاني وبدأ ​طلاب المدارس​ و​الجامعات​ بالتجمع أمام مركز أوجيرو في شكا وأمام ثانوية ​راهبات القلبين الاقدسين​ في ​مدينة البترون​ للبدء بجولة على المدارس و​المؤسسات التربوية​ والادارات الرسمية.

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