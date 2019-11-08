تجمع لطلاب البترون امام مركز اوجيرو في شكا

انطلقت تظاهرة طالبية في منطقة البترون لثاني وبدأ طلاب المدارس والجامعات بالتجمع أمام مركز أوجيرو في شكا وأمام ثانوية راهبات القلبين الاقدسين في مدينة البترون للبدء بجولة على المدارس والمؤسسات التربوية والادارات الرسمية.
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