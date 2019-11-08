رأى رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الكلام عن ​حكومة​ تشارك فيها كل ​الكتل النيابية​ هرطقة وعملية إحتيال جديدة على الناس لأنها تعني أن الحاكم يراقب نفسه يا جماعة فلنخرج من العقلية التي دمرتنا الناس لم تعد تقبل بذلك شرط المحاسبة معارضة وموالاة والإصرار على نفس النهج دعوة للشراكة في النهب ليس إلا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: الكلام عن حكومة تشارك فيها كل الكتل هرطقة وعملية إحتيال جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.