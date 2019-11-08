النشرة: وصل المتظاهرين الى مرفأ بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن وصول المتظاهرين الى ​مرفأ بيروت​ حيث تجمعوا على المدخل رقم 3 وسط إجراءات أمنية مشددة إتخذتها القوى الأمنية و​الجيش​ والأمن العام.

ورفع المتظاهرون الاعلام اللبنانية ورددوا شعارات "كلن يعني كلن"، ​الفساد​ وغيرها من الشعارات التي يرددها المتظاهرون عند كل موقع ونقطة.

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