شكرا لقرائتكم خبر عن "ادعم نقابتك" بالمحامين تطالب بتسجيل الجلسات إلكترونيًا صوت وصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت حملة ادعم نقابتك ومهنتك، وزارة العدل بتسجيل المحاكمات إلكترونيًا تماشيًا مع الاتجاه العالمى والتطور التكنولوجى الحالى لصالح العدالة وحفظ حقوق الدفاع.

وقال عبد المجيد جابر المتحدث الرسمى باسم الحملة، فى تصريحات له، إن نظام التدوين اليدوى عفا عليه الزمن ويتدخل فيه العنصر البشرى عن طريق سكرتير الجلسة، ويدون بشكل غير دقيق وعلى حسب المزاج مما يؤثر على العدالة.

وشدد جابر على أن تطبيق ذلك سيمنع محاولات التلاعب في محاضر الجلسات وغلق باب تزوير محاضر الجلسات وأيضًا باب مهم لعدم شراء محاضر الجلسات من الأعضاء غير المشتغلين وتدوين أسمائهم فى المحاضر للقيد فى سجلات المشتغلين فى نقابة المحامين الذى أصبح بابًا خلفيًا للمرور إلى جداول المشتغلين من جانب غير المشتغلين.